FW-BO: Verkehrsunfall im Tunnel auf der BAB 448

Am heutigen Mittwoch ist es gegen 13:20 zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn (BAB) 448 gekommen. Im Tunnel "Rombacher Hütte", in Fahrtrichtung Witten waren zwei PKW, ein Kleintransporter und ein LKW in einen Unfall verwickelt. Die Leitstelle der Feuerwehr Bochum alarmierte daraufhin direkt die Kräfte der zuständigen Feuer- und Rettungswachen Wattenscheid, Innenstadt und Werne. Die ersten eintreffenden Kräfte konnten zum Glück feststellen, dass bei diesem Unfall niemand ernsthaft verletzt worden ist. Zunächst war die BAB 448 in beiden Richtungen voll gesperrt. Schnell konnte die Fahrbahn in Fahrtrichtung Essen wieder geöffnet werden. Nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes hat die Autobahnpolizei die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Bochum an dem Einsatz beteiligt. Zur Sicherstellung des Grundschutzes wurde die Feuer- und Rettungswache Innenstadt für den Zeitraum des Einsatzes durch die Freiwillige Feuerwehr Bochum Mitte besetzt.

