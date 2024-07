POL-HRO: PKW landet nach Unfall auf dem Dach im Vorgarten

Schönberg (ots) - Am Morgen des 30.06.2024 erhielt die Polizei gegen 04:00 Uhr die Information über den Brand eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Hof Lockwisch. Mit Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Zum Ereigniszeitpunkt war das Haus unbewohnt. Zur Brandbekämpfung waren 29 Kameraden der ...

