POL-HRO: Unwetterlage - Brand eines Mehrfamilienhauses nach Blitzeinschlag

Ein durchziehendes Unwetter mit Gewittern führte am Sonntagmorgen des 30.06.2024 zu einer Vielzahl an polizeilichen Einsätzen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock. Nachdem es bereits gegen 02:00 Uhr in Lübtheen zum Brand eines Einfamilienhauses durch Blitzeinschlag kam - siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/29j7m folgte gegen 06:00 Uhr ein weiterer Brand welcher durch einen Blitzeinschlag verursacht wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug gegen 06:00 Uhr der Blitz in ein Mehrfamilienhaus in der Brüsewitzer Straße in Schwerin-Friedrichsthal ein. In der weiteren Folge geriet der Dachstuhl in Brand. Durch die 33 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Warnitz und der Schweriner Berufsfeuerwehr wurden die sieben im Objekt befindlichen Personen evakuiert und die Löschmaßnahmen durchgeführt. Diese konnten gegen 07:45 Uhr beendet werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Polizeilich wird der entstandene Schaden am Objekt auf 200.000 Euro geschätzt. Dieses ist aktuell nicht bewohnbar. Die Mieter kümmerten sich eigenverantwortlich um Unterkunftsmöglichkeiten. Durch das Unwetter kam es insbesondere in den Bereichen der Landkreise Ludwigslust-Parchim und Rostock zu mehreren Einsätzen. Dabei meldeten die Hinweisgeber Bäume und Äste auf den Straßen und geflutete Straßen und Wege. Mit dem Stand 30.06.2024 11:10 Uhr kam es im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 08:00 Uhr zu insgesamt 10 polizeilichen Einsätzen. Bislang liegen keine Kenntnisse vor, dass Menschen in diesem Zusammenhang verletzt wurden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

