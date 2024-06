Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl in Rostock - Täter in Neustrelitz gefasst

Rostock (ots)

Am 29.06.2024 meldete gegen 20:15 Uhr ein Mitarbeiter der WIRO, welcher für die Bewachung des Parkplatzes Mittelmole in Warnemünde zuständig ist, den Diebstahl technischer Geräte und Bargeld aus einem Wohnmobil. Der 63-jährige deutsche Besitzer des Wohnmobils war zuvor in seinem Stuhl neben dem Fahrzeug eingeschlafen. Diesen Moment nutzte ein bis dahin unbekannter Täter und entwendete ein IPhone 13 Pro Max, ein IPad und ca. 1.000 EUR Bargeld. Als dem Geschädigten dies auffiel kontaktierte er den Sicherheitsmitarbeiter. Noch bevor die Beamten aus dem Polizeirevier Lichtenhagen den Sachverhalt vor Ort aufnehmen konnten, meldete sich der Sohn des Geschädigten telefonisch im Polizeirevier Lichtenhagen. Er selbst sei in Süddeutschland, könne die Geräte aber orten und auch einen Signalton auf den entwendeten Geräten abspielen. Nach ca. zweieinhalb Stunden bewegte sich der Dieb nicht mehr mit den Geräten und der GPS Standort blieb auf einem Wohnhaus in Neustrelitz stehen. Durch die Beamten des Polizeireviers Lichtenhagen wurde kurzer Hand das Polizeihauptrevier in Neustrelitz informiert. Diese schickten einen Streifenwagen zu der Adresse und hielten telefonischen Kontakt zum Sohn des Geschädigten. Als dieser den Signalton abspielte hatten die Beamten Gewissheit wo sich die Geräte befanden. Sie konnten den 26-jährigen polnischen Tatverdächtigen stellen und die Geräte sicherstellen. So kann der Geschädigte nach der Freigabe durch die Staatsanwaltschaft seine Technik bald wieder in Besitz nehmen. Polizeikommissar Lucas Rosenfeld Streifenführer Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell