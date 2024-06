Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Lastenfahrrad

Lingenfeld (ots)

In Folge nicht angepasster Geschwindigkeit verletzte sich am Freitagnachmittag gegen 18:00 Uhr eine 34 Jahre alte Fahrradfahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Die Frau befuhr die "Lauxengärten" in Lingenfeld und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr 6 Jahre altes Kind befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Ladefläche des Lastenrads und verletzte sich ebenfalls leicht. Da zunächst schwerere Verletzungen angenommen wurden, wurde ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geschickt. Letztlich stellte sich jedoch glücklicherweise heraus, dass Beide nur oberflächliche Abschürfungen erlitten. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 150 Euro.

