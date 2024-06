Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Wörth (ots)

Am Freitagmittag informierte die Polizei Wörth bereits über mehrere "Schockanrufe" im Bereich Wörth. Unter dem Vorwand, dass nahe Angehörige einen schweren bzw. tödlichen Unfall verursacht hätten, meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter am Telefon bei mehreren Geschädigten, um eine Kaution für die Freilassung des jeweiligen Verwandten zu fordern. In einem Fall übergab eine 75-jährige Frau aus Wörth dem vermeintlichen Beamten Wertgegenstände im Wert von rund 15.000 Euro. In den übrigen Fällen erkannten die Geschädigten den Betrugsversuch und verständigten die Polizei.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich vor dem Phänomen der sogenannten "Schockanrufe". Hierbei handelt es sich um gerissene Betrüger, die es auf Ihr Geld und Ihre Wertgegenstände abgesehen haben.

- Geben Sie am Telefon daher niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

- Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

- Melden Sie sich bei der Polizei und berichten Sie dort von den Anrufen!

Die Polizeiinspektion Wörth ist unter der 07271-92210 sowie im Notfall unter der 110 rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell