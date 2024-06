POL-PDLD: Gestürzter Motorrad-Fahrer muss im Krankenhaus behandelt werden

Polizeidirektion Landau

Am Freitag, den 28.06.2024 um 16:30 Uhr, kam ein 73-jähriger Motorrad-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich hierbei so, dass eine Behandlung in einem umliegenden Krankenhaus erforderlich war. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Kalmithöhenstraße in Höhe des Parkplatzes Breitenberg. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Auf Grund dessen möchte die Polizeiinspektion Edenkoben auf ihrer Homepage auf die Rubrik "Zweiradsicherheit" (Unterpunkt Motorrad) hinweisen. Hier werden u.a. Tipps zur Unfallverhütung vorgestellt.

Zweiradsicherheit . Polizei Rheinland-Pfalz (rlp.de)

