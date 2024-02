Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von Goldkette

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Hinterzarten]

Am 05.02.2024, gegen 17:12 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Goldkette aus einem Geschäft in dem Adlerweg in Hinterzarten. Der Täter ließ sich zunächst einige Verkaufsgegenstände zeigen und verließ das Geschäft. Er kehrte kurze Zeit später wieder zurück und gab an, sich für eine Goldkette zu interessieren. Er ließ sie sich zeigen und entriss sie der Verkäuferin. Er floh anschließend in Richtung der katholischen Kirche. Die Goldkette hat einen Wert von ca. 4738 EURO.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 28 Jahre alt, sehr schlank, ca. 182 cm groß, etwas dunklerer Teint, bekleidet mit Adidas-Shirt, verwaschenen Bluejeans und dunklen Turnschuhen. Des Weiteren trug der Täter eine OP-Maske.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell