Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Horgenzell

Traktor und Bus streifen sich - rund 10.000 Euro Sachschaden

Beim Entgegenkommen haben sich am Montagmittag ein Traktor samt Anhänger und ein Omnibus auf der Kreisstraße zwischen Wilhelmskirch und Schmalegg gestreift. Während der Sachschaden beim seitlichen Streifen der Fahrzeuge gering ausfiel, geriet der Omnibus bei seinem folgenden Ausweichmanöver gegen eine Leitplanke, sodass dessen rechte Fahrzeugseite ebenfalls demoliert wurde. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die etwa ein Dutzend Fahrgäste konnten ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen.

Horgenzell

Pkw auf Parkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldisounters in der Straße "Am Tobel" hat ein Unbekannter am Dienstagabend gegen 18 Uhr einen geparkten VW angefahren und anschließend einfach das Weite gesucht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat gegen den Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Auffahrunfall

Ablenkung dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Waldseer Straße gewesen sein. Die Fahrerin eines MG Electric musste aufgrund einer roten Ampel an einer Kreuzung halten, was die hinter ihr fahrende Lenkerin eines Renault nicht rechtzeitig bemerkte. Sie fuhr auf und verursachte dabei einen Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Der Renault war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Baienfurt

Randalierer leistet Widerstand

Ein 32-jähriger Mann hat in der Nacht von Montag auf Dienstag Widerstand gegen Einsatzkräfte geleistet. Zuvor randalierte der Mann an einem Einkaufsladen in der Baindter Straße, weshalb ihm von den Beamten ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Auch danach fiel der stark Alkoholisierte erneut in aggressiver Weise negativ auf, weshalb er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Nicht, ohne dass er sich hiergegen zur Wehr setzte. Auch bei einer späteren Untersuchung durch einen Arzt in einem Krankenhaus beruhigte sich der Mann nicht, leistete weiterhin Widerstand und warf mit Beleidigungen um sich. Der 32-Jährige musste seine rund zwei Promille Alkohol im Krankenhaus ausnüchtern. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Strafverfahren zu.

Amtzell

Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Gegen einen Baum geprallt ist am Dienstag kurz nach 1.15 Uhr ein Skoda-Fahrer bei seiner Fahrt auf der B 32 zwischen Wangen und Geiselharz. In einer Kurve im Bereich Oberau fuhr der 27-Jährige geradeaus weiter und kam dabei von der Straße ab. Während am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise 12.000 Euro entstand, zog sich der Fahrer offensichtlich lediglich leichtere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Auch wenn der Unfallfahrer angibt, einem Fuchs ausgewichen zu sein, leiteten die Beamten gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein. Anhand der Spurenlage ist nämlich naheliegend, dass nicht ein Tier, sondern vielmehr Sekundenschlaf ursächlich für den Unfall gewesen sein dürfte.

Wangen im Allgäu

Sachbeschädigung durch Schmierereien

Unbekannte haben zwischen Sonntagmittag und Montagmittag die Eingangstüre eines Trainingszentrums in der Karl-Sauramm-Straße mit roter Farbe beschmiert. Hierbei richteten sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 auf dem Polizeirevier Wangen zu melden.

Wangen im Allgäu

Frau beim Einweisen in Parkplatz erfasst - schwerverletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine 80-Jahre alte Frau am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie ihren Mann in der Kirchstraße in eine Parklücke eingewiesen hatte. Der 87-Jährige wollte mit seinem Mercedes in die Lücke fahren und rutschte dabei nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fuß vom Bremspedal. Die 80-Jährige wurde in der Folge zwischen dem Wagen und einer Mauer eingeklemmt.

Aitrach

Alkoholisierter Autofahrer gerät in Rage

Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr kommen auf einen alkoholisierten Autofahrer zu, der am Montagabend auf der L 260 zwischen Aitrach und der A 96 in Rage geraten ist. Nachdem ihm von einem anderen Verkehrsteilnehmer an einer Einmündung die Vorfahrt genommen wurde, zeigte der 56-Jährige seinen Unmut per Mittelfinger und Lichthupe. Dem nicht genug soll er auch im Weiteren sein Gegenüber genötigt haben, bis eine Polizeistreife die beiden Fahrzeuglenker schließlich auf der A 96 auf einem Parkplatz stoppte. Bei der Aufnahme des Sachverhalts blieb den Beamten nicht unbemerkt, dass der 56-Jährige deutlich nach Alkohol roch. Für ihn endete die Fahrt mit einer Blutentnahme in einem Krankenhaus, nachdem ein Alkoholvortest zuvor über zwei Promille anzeigte. Seinen Führerschein musste der Mann noch an Ort und Stelle abgeben.

Bad Wurzach

Verkehrskontrolle

Mit einem empfindlichen Bußgeld und mehreren Monaten Fahrverbot muss womöglich ein 20-Jähriger rechnen, der in der Nacht auf Dienstag in der Herrenstraße von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit zeigte der junge Mann Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln, was kurze Zeit später von einem Drogenvortest bestätigt wurde, der positiv auf Marihuana verlief. Für den 20-Jährigen folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus, seinen Wagen musste er stehen lassen. Das Untersuchungsergebnis der Blutprobe steht noch aus, hiervon hängt der weitere Fortgang des Ordnungswidrigkeitenverfahrens ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell