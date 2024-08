Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der L 263, LK VG

PR Wolgast (ots)

Am 05.08.2024 ereignete sich gegen 14:40 Uhr auf der L 263, zwischen den Ortschaften Jargelin und Menzlin,ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 48jährige polnische Fahrer eines polnischen PKW Mercedes die L 263 aus Richtung Ziethen in Richtung Menzlin. In einer Linkskurve kam es zu einer Kollision mit dem entgegen kommenden PKW Ford eines 58jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und auf dem dortigen Feld zum Stehen. Der polnische Fahrer wurde leicht verletzt. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der PKW Ford drehte sich und überschlug sich anschließend auf der Fahrbahn. Dort kam er mittig, aber auf der Fahrerseite liegend, zum Stillstand. Der Fahrer des PKW Ford wurde schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine 69jährige Beifahrerin und ein 9jähriges Kind (Mitfahrerin) wurden durch den Unfall leicht verletzt. Auch der PKW Ford war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Alle drei leicht verletzten Personen wurden durch Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die L 263 für ca.zwei Stunden voll gesperrt. Ursächlich für den Verkehrsunfall ist ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot. Der Sachschaden wird vorläufig auf 20.000 Euro geschätzt. Die Insassen des PKW Ford sind deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz in Schwerin.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

