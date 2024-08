Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall bei Mirow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 03.08.2024, gegen 23:30 Uhr, ereignete sich auf dem Radweg nahe der Ortschaft Mirow ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 57-jährige aus der Region stammende Frau den Radweg am Ortsausgang Mirow in Richtung Granzow, als sie aus bislang unbekannter Ursache vom Radweg abkam und stürzte. Die Radfahrerin zog sich bei dem Sturz lebensbedrohliche Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. An der Unfallstelle wurde die verunfallte 57-Jährige durch Ersthelfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Zur Aufklärung des Unfallhergangs werden die an der Unfallstelle unterstützenden Ersthelfer und weitere Zeugen gesucht. Wer Angaben zum genauen Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258224, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de, zu melden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

