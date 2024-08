POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der BAB 20 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Loitz (LK V-G) (ots) - Am 03.08.2024 gegen 18:30 Uhr kam es in 17121 Loitz, Marktstraße in einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses mit insgesamt vier Wohneinheiten zu einem Brand in einem alten offenen Holzofen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand warf der 62-jährige deutsche Wohnungsinhaber einen brennenden Zigarettenstummel in einen Holzofen geworfen und ...

mehr