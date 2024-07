Polizei Aachen

POL-AC: Abfalltonnen durch Feuer beschädigt

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (11.7.24) sind Mülltonnen in der Innenstadt durch Feuer zerstört worden. Innerhalb kurzer Zeit (zwischen 2.40 und 4.15 Uhr) brannten mehrere Behälter in der Monheimsallee, in der Mariahilfstraße und in der Alexanderstraße. Die Flammen griffen nicht auf Gebäude über. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen, eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Wer in dem besagten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bitte melden: tagsüber unter 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell