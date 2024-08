Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alleinunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer unter Einwirkung von Alkohol in Demmin (LK MSE)

PHR Demmin (ots)

Am Samstag, den 03.08.2024, um 19:18 Uhr, befuhr ein 47-jährige Demminer, mit seinem Krad der Marke Kawasaki die Deutsch Kroner Straße in Demmin. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam er von der Baumannstraße und fuhr in Richtung Treptower Straße. In einer Linkskurve kam der Fahrer, vermutlich auf Grund nichtangepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen dort befindlichen Radweg, stürzte und kam auf der angrenzenden Wiese zum liegen. Noch vor dem Eintreffen der Beamten vom Polizeihauptrevier Demmin, versuchte der offensichtlich verletzte Kradfahrer sich von der Unfallstelle zu entfernen. Auf Grund von Zeugenhinweisen, wurde der Fahrzeugführer ca. 100 m von der Unfallstelle, durch die zwischenzeitlich eingetroffen Beamten, aufgegriffen. Der schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzte Fahrer, wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ins KKH Demmin verbracht. Noch vor Ort konnte beim Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Am verunfallten Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3.500 EUR. Es wurde durch Angehörige des Verunfallten geborgen. Fremdschaden ist nicht entstanden. Eine Blutprobenentnahme wurde beim Fahrzeugführer durchgeführt. Während der Unfallaufnahme wurde weiter festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, das Krad nicht zugelassen war, aber mit einem gefälschten Kennzeichen versehen wurde. Bei seinem Versuch, sich von der Unfallstelle zu entfernen, bedrohte er einen ihm folgenden Zeugen verbal. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt und Bedrohung.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell