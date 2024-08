Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Poggendorf (LK Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots)

Am 03.08.2024, gegen 10:40 Uhr, befuhr der 27-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW die L 26 in Poggendorf aus Richtung Greifswald kommend und wollte die B 194 überqueren. Der 48-jährige Fahrzeugführer eines PKW Hyundai befuhr die B 194 aus Richtung Grimmen kommend in Richtung Loitz. Auf der Kreuzung L 26 / B 194 missachtete der Fahrer des VW die Vorfahrt des Hyundai-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Mitfahrer des Hyundai (eine 41-jährige Frau und ihre sechs und neun Jahre alten Kinder) leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell