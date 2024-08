Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheit im Straßenverkehr

PR Heringsdorf (ots)

Am 01.08.2024 gegen 20:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über eine mögliche Trunkenheitsfahrt im Seebad Ahlbeck informiert. Der Zeuge sah, wie eine Gruppe augenscheinlich betrunkener Freunde in einen grauen Mercedes stieg und die Kaiserstraße entlang in Richtung Kirche fuhren. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten das Fahrzeug in der Seestraße im Seebad Ahlbeck anhalten und den 23-jährigen deutschen Fahrzeugführer, welcher von der Insel Usedom stammt, einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

