BPOLI MD: Mann manipuliert sich im Zug vor Geschädigter am Geschlechtsteil

Bahnstrecke Berlin - Magdeburg, Genthin (ots)

Am Sonntag, den 21. April 2024 wurde die Bundespolizei in Magdeburg durch einen Kundenbetreuer der Bahn über eine sexuelle Belästigung in einem Zug unterrichtet. Die Regionalbahn fuhr von Berlin nach Magde-burg. In der Bundeshauptstadt stieg ein 38-jähriger Reisender zu und setzte sich gegenüber einer 20-Jährigen. Die junge Frau schlief ein. Als sie kurz vor Höhe Genthin gegen 17:15 Uhr erwachte, musste sie feststellen, dass sich die Hand des Staatenlosen in seiner geöffneten Hose befand und er an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Geschädigte forderte ihn auf, dies zu unterlassen, was der Mann allerdings ignorierte. Daraufhin informierte sie das Zugpersonal. Nach Ankunft des Regionalexpresses im Hauptbahnhof Magdeburg stand eine Streife bereit und übernahm den Sachverhalt. Da der Mann sich zunächst nicht ausweisen wollte, wurde er für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Er wird sich wegen exhibitionistischer Handlung sowie Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten müssen. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden gefertigt.

