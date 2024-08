Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unachtsamkeit für zu Brand in einem Mehrfamilienhaus in 17121 Loitz (LK V-G)

Loitz (LK V-G) (ots)

Am 03.08.2024 gegen 18:30 Uhr kam es in 17121 Loitz, Marktstraße in einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses mit insgesamt vier Wohneinheiten zu einem Brand in einem alten offenen Holzofen.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand warf der 62-jährige deutsche Wohnungsinhaber einen brennenden Zigarettenstummel in einen Holzofen geworfen und verließ anschließend die Wohnung. In der weiteren Folge entzündeten sich Holzreste in dem Ofen. Da die Ofentür nicht geschlossen war, schlugen teilwiese Flammen aus diesem heraus.

Ein Hausbewohner nahm den Brandgeruch wahr, rief über Notruf die Feuerwehr und warnte anschließend die restlichen drei Hausbewohner, sodass diese bereits vor Eintreffen der Feuerwehr ihre Wohnungen verlassen hatten.

Die alarmierte Feuerwehr öffnete die Tür zu der Wohnung und löschte den in Brand geratenen Ofen.

Es entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Es wurden keine Personen verletzt. Alle Bewohner des Hauses konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen. Für den Zeitraum der Brandbekämpfung musste die Marktstraße für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Loitz war mit insgesamt 12 Kameraden im Einsatz.

Gegen den Wohnungsinhaber wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell