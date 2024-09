LPI-NDH: Mopedfahrerin leicht verletzt

Nordhausen (ots) - Am Montagabend kamen Einsatzkräfte der Polizei in der Neustadtstraße zum Einsatz. Dort stand kurz nach 23 Uhr eine Papiertonne in Flammen. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0248540 Rückfragen bitte an: ...

