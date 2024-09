Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Alleinunfall mit Leichtkraftrad

Ebersburg. Ein 48-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Sonntag (08.09.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 16.50 Uhr in Ebersburg die Brückenstraße aus Richtung B 279 kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Auf der regennassen Fahrbahn kam er ins Schleudern und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Sonntag (08.09.) erlitten eine 52-jährige Fiat-Beifahrerin aus Fulda und ein 24-jähriger Renault-Fahrer, ebenfalls aus Fulda, leichte Verletzungen. Der Renault-Fahrer befuhr gegen 18.40 Uhr die Petersberger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Petersberg und bog nach rechts in die Straße "Am Kleegarten" ab. Anschließend beabsichtigte er nach links in eine dortige Hofeinfahrt abzubiegen, wozu er sein Fahrzeug abbremste. Nach derzeitigen Erkenntnissen erkannte das der hinter ihm fahrende 55-jährige Fiat-Fahrer zu spät und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Renaults. Die im Fiat befindliche Beifahrerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, der 24-jährige Renault-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen nach Hause entlassen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Wildeck. Am Sonntag (08.09.), gegen 4.30 Uhr, befuhr ein Skoda-Kombi-Fahrer aus Wildeck die L 3248 aus Richtung Wildeck-Obersuhl kommend in Richtung Wildeck-Richelsdorf. In der Ortslage von Richelsdorf kam der Fahrer mit seinem Wagen aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Rabatte und stieß gegen einen Betonblumenkübel. Er entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, erschien jedoch im Laufe des Nachmittages bei der Polizei und gab an, den Unfall verursacht zu haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.300 Euro.

Polizeistation Rotenburg

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Freitag (06.09.), gegen 9.45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Kleintransporters der Marke Daimler-Crysler die Bundessstraße von Reuters nach Lauterbach und wollte nach rechts auf die L 3165 in Richtung Wallenrod abbiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Fahrer mit seinem Wagen zu weit nach links und fuhr gegen die dortige Verkehrsinsel. Der Kleintransporter kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Durch die Kollision wurde die Ölwanne des Kleintransporters beschädigt, weshalb Öl auf die Fahrbahn lief. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Kleintransporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Ladewagen geriet ins Rollen

Eichenrod. Am Freitag (06.09.) in der Zeit von 16 Uhr bis 16.15 Uhr setzte sich ein Ladewagen, der in einer Scheune in der Ringstraße geparkt war, nach derzeitig vorliegenden Informationen durch einen Defekt an der Bremsanlage, in Bewegung. Aufgrund des starken Gefälles nahm der Ladewagen an Geschwindigkeit zu, rollte über die Landstraße und durchbrach eine dort befindliche Grundstücksmauer. Anschließend kam das Fahrzeug in einem Graben zum Stillstand. Es entstand Sachschaden von rund 9.500 Euro.

Motorradfahrer gestürzt

Schotten. Am Freitag (06.09.), gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW R13/ 650 FGS die Bundesstraße von Gedern kommend in Richtung Eschenrod. Verkehrsbedingt musste er seine Maschine abbremsen. Ein nachfolgender 68-jähriger Motorradfahrer erkannte dies zu spät und versuchte mit seiner Yamaha nach rechts an dem BMW-Fahrer vorbeizufahren. Es kam jedoch zu einer Berührung der beiden Motorräder, wodurch beide Fahrer zu Fall kamen. Bei dem Unfall verletzte sich der 69-Jährige schwer. Er wurde in ein nahelegendes Krankenhaus eingeliefert. Der 68-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden von 6.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Bermuthshain. Am Samstag (07.09.), gegen 7.45 Uhr, befuhr eine 58-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Audi A6 die Fuldaer Straße. Im Bereich einer Rechtskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Gartenzaun eines Anwesens und beschädigte den Mast eines dort befindlichen Verkehrszeichens. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin leicht. Es entstand Sachschaden von rund 5.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

