Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Baumarkt - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Baumarkt

Angersbach. Ein Baumarkt in der Straße "Am Sportplatz" war zwischen Freitagabend (06.09.) und Samstagmorgen (07.09.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten diese die Tür am Hintereingang gewaltsam aufzubrechen. Möglicherweise sind die Langfinger bei der Tat gestört worden, weshalb sie vom Aufbruchsversuch abließen und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Freiensteinau. Das hintere amtliche Kennzeichen "VB-AL 1662" eines grauen Kia XCeed stahlen Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag (05.09.) und Samstag (07.09.). Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz vor einem Einfamilienhaus in der Moosbachstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell