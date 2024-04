Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Traditionelles Biwak der Löschgruppe Grieth am Rhein am Himmelfahrtstag

Vatertag

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kalkar (ots)

Die Löschgruppe Grieth am Rhein lädt erneut zum traditionellen Biwak am Himmelfahrtstag, dem 09. Mai 2024, auf den Griether Rheinwiesen ein. Ab 11:00 Uhr wird mit einer vielfältigen Auswahl an Getränken für Groß und Klein gestartet. Punkt 12 Uhr wird dann die berühmte deftige Erbsensuppe, original aus der Griether Feuerwehrfeldküche, sowie verschiedene Köstlichkeiten vom Grill serviert. Das Rahmenprogramm verspricht Unterhaltung für die ganze Familie. Während die Kinder bestens versorgt sind, können die Erwachsenen zu mitreißender Musik das Tanzbein schwingen. "Es gibt viele Wege, die zu uns führen, zu Land und zu Wasser", schmunzelt der frisch gewählte Löschgruppenführer Christian Reintjes. Wie in den vergangenen Jahren ist eine Anreise zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Auto oder Planwagen problemlos möglich. Die Fähre Inseltreue II steht ebenfalls für die Beförderung von Besuchern (auch mit Fahrrad) über den Rhein zur Verfügung. Die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden freuen sich auf zahlreiche Besucher und eine ausgelassene Stimmung im idyllischen Hansestädtchen Grieth am Rhein. Veranstaltungsdetails: * Datum: Donnerstag, 18. Mai 2023 * Beginn: 11:00 Uhr * Ende: 19:00 Uhr * Ort: Griether Rheinwiesen, Grieth am Rhein

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell