Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Itzehoe A 23 Rtg. Süden - Falschfahrer auf der BAB 23 - Polizei sucht Zeugen

Itzehoe A 23 (ots)

Am Samstag (14.09.2024) hat ein Verkehrsteilnehmer einen Falschfahrer auf der BAB 23 zwischen der Störbrücke und der Abfahrt Itzehoe-Mitte festgestellt. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden.

Ein 28-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Heide befuhr um 12.25 Uhr die BAB 23 in Richtung Süden. Ziemlich genau beim Überfahren der Störbrücke setzte der Mann zum Überholen an und nutzte somit die linke Fahrspur. Auf dieser kam ihm dann ein Pkw entgegen, der die Autobahn auf der Südfahrbahn in Richtung Norden befuhr. Der Heider musste sein Fahrzeug sehr stark abbremsen, um noch rechtzeitig hinter dem Fahrzeug wieder einzuscheren, welches er gerade überholen wollte.

In der Vorbeifahrt erkannte man einen älteren Pkw in silberner oder grauer Farbe mit IZ-Kennzeichen. Im Fahrzeug befand sich ein älterer Mann, der auf über 75 Jahre geschätzt wurde.

Ein sofort abgesetzter Notruf und die dann eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei dem Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn geführt. Zeugenhinweise werden dort unter der Rufnummer 04121-4092-0 entgegengenommen.

