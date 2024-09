Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser im Kreisgebiet - Unbekannte erbeuten Bargeld und Wertgegenstände - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende sind in Ellerbek, Halstenbek und Elmshorn mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser polizeilich bekannt geworden.

Unbekannte Täterschaften verschafften sich hierbei jeweils gewaltsam Zutritt zu den Wohnobjekten und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Stehlgut.

Von Donnerstag auf Freitag (12./13.09.2024) geschah in Ellerbek eine Tat in einem Zeitraum von 20:30 Uhr bis 07:45 Uhr in der Straße Bei der Kirche. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten elektronische Geräte wie eine Spielekonsole und einen Laptop. Genaueres ist bisher nicht bekannt.

Am Freitagabend (13.09.2024) geschah in Halstenbek zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr ein weiterer Einbruch im Langkoppelweg. In diesem Fall wurde diverser Schmuck entwendet, dessen Anzahl und Wert bisher durch die Geschädigten nicht genauer benannt werden konnten.

Zudem kam es von Samstag auf Sonntag (14./15.09.2024) in Elmshorn zu zwei weiteren Einbruchstaten. In diesen Fällen war jeweils ein Einfamilienhaus in der Plinkstraße und in der Walfängerstraße betroffen.

Aus dem Objekt in der Plinkstraße entwendeten Unbekannte in einer Zeit von 19:30 Uhr bis 00:30 Uhr ungefähr 50 Euro Bargeld. Beim zweiten Objekt konnte die Tatzeit von 17:20 Uhr bis 08:15 Uhr eingegrenzt werden und es fehlten neben einer geringen Menge Bargeld noch Schmuck, eine Fotokamera mit Zubehör und ein Laptop in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert von über 3.000 Euro.

Bei allen vier Einbruchstaten liegen bisher keine Täterhinweise vor, weshalb sich das ermittlungsführende Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei Pinneberg an die Öffentlichkeit wendet und nach Zeugenhinweisen sucht.

Wer hat in der Umgebung der jeweiligen Tatorte verdächtige Personen wahrgenommen oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei nimmt Mitteilungen unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell