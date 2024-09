Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Junge Täter scheitern mit ihrem Einbruchsversuch - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am vergangenen Freitag (13.09.2024) ist es zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Apmannsweg gekommen. Die nach bisherigen Erkenntnissen drei Täter scheiterten jedoch aus noch nicht geklärten Gründen mit ihrem Versuch.

Zur genannten Zeit versuchten vermutlich drei junge Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Apmannsweg einzudringen. Ob sie bei der Tatausführung gestört wurden oder aus anderen Gründen ihr Vorhaben abbrachen ist derzeit noch nicht bekannt. Sicher ist, dass die Täter es trotz verursachten Sachschaden nicht geschafft haben, ins Hausinnere zu gelangen. Bei der Flucht vom Grundstück wurden die tatverdächtigen Personen gesehen. Demnach dürfte es sich um eine Gruppe aus zwei männlichen und einer weiblichen Person gehandelt haben. Alle wurde um die 20 Jahre alt geschätzt. Zur weiblichen Person ist noch bekannt, dass sie eine helle Jacke trug und dunkle lange Haare haben soll. Eine der männlichen Personen hatte dunkle lockige Haare und trug eine graue Jacke sowie eine Umhängetasche. Die weitere Person konnte niemand näher beschreiben.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden unter der Rufnummer 05101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

