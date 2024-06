Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Drei Einbrüche und Diebstahl von Motorroller/Mehrere tausend Euro Schaden verursacht

Trebur (ots)

In Trebur kam es in der Nacht zum Mittwoch (19.06.) zu drei Einbrüchen und dem Diebstahl eines Motorrollers.

Im Brückenweg in Astheim verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in ein Sportcasino und erbeuteten Geld. Sie hinterließen zudem einen Schaden von rund 2000 Euro. Ebenfalls etwa 2000 Euro Schaden richteten Kriminelle bei einer weiteren gleichgelagerten Tat beim Sportclub Astheim an. Bislang ist hier jedoch kein Diebesgut bekannt. Der dritte Einbruch ereignete sich beim Bürgerhaus in der Berliner Straße. Die Täter schlugen dort eine Scheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Durch ihr rabiates Vorgehen richteten die Kriminellen einen Schaden von circa 3000 Euro an.

Schlussendlich wurde "Im Hollerbusch" ein grauer Motorroller der Marke "Taizhou" im Wert von 1500 Euro gestohlen. Am Roller ist das Kennzeichen 216 SCI angebracht. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten. Die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) ermittelt in allen Fällen und nimmt Hinweise zu den Taten unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

