Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Hinweisgeber nach Einbruch in Darmstadt gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem Kriminelle am Mittwoch (19.6.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Hopfengarten" eingebrochen sind, ermittelt die Kriminalpolizei in Darmstadt und sucht Zeugen.

Die Täter hebelten zwischen 10.45 und 22.15 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so ins Gebäude. Im Inneren suchten die Diebe nach Beute und flüchteten anschließend mit Bargeld und Schmuck unbemerkt vom Tatort.

Falls Sie in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Kripo (Kommissariat 21-22) unter der Rufnummer 06151 / 969-0.

