Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Musikinstrument im Wert von 4.600 Euro entwendet

Frankfurt am Main; Darmstadt (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt derzeit wegen des Anfangsverdachts eines Diebstahls einer Posaune im Wert von 4.600 Euro.

Am Dienstag (22.08.) wurde eine 49-jährige Geschädigte aus Frankfurt am Main bei der Bundespolizei vorstellig und gab an, bereits am Sonntag (20.08.) eine Regionalbahn von Darmstadt Hbf nach Frankfurt am Main Hbf genutzt zu haben.

Beim Verlassen der Bahn am Endhalt in Frankfurt am Main habe sie ihre hinter dem Sitz verstaute Posaune zurückgelassen. Als die Frau das Fehlen des Musikinstruments bemerkte, befand sich der Zug bereits in der Zugabstellanlage.

Die 49-Jährige begab sich daraufhin umgehend zur Fundstelle der Deutschen Bahn und Mitarbeiter stellten den Kontakt zum Zugbegleiter her. Doch dieser konnte die Posaune im Zug nicht auffinden. Da das Musikinstrument bislang bei sämtlich kontaktierten Fundstellen nicht abgegeben wurde, wird von einem Diebstahlsdelikt ausgegangen.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main sucht im Zusammenhang der laufenden Ermittlungen Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und nimmt diese unter der Telefonnummer 069/130145- 1100 oder unter der E-Mailadresse bpoli.frankfurtm@polizei.bund.de entgegen.

