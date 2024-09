Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rickling - Geschwindigkeitsmessung in einer 30-Zone vor Grundschule - Die Polizeidirektion gibt Tipps zum Schulanfang

Rickling (ots)

Das neue Schuljahr hat gerade begonnen und unsere Erstklässler erwarten neue Reize im Straßenverkehr, die sie neben dem Schulweg meistern müssen.

Die Polizei bittet vor diesem Hintergrund alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit, insbesondere in Bezug auf die Jüngsten, die zu Fuß und auf dem Fahrrad auf dem Weg sind.

Am Mittwoch (11.09.2024) haben Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg ab 12 Uhr den Fahrzeugverkehr in der Dorfstraße vor einer Grundschule in Rickling kontrolliert.

Während einer dreistündigen Kontrolle wurden in der dortigen 30-Zone insgesamt 18 Verkehrsverstöße geahndet. Negativer Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer mit 47 km/h und somit einer Überschreitung von 17 km/h.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg wendet sich an die Eltern und die Verkehrsteilnehmer. Kinder brauchen im Straßenverkehr besonderen Schutz und besondere Aufmerksamkeit.

Damit der Schulweg sicher ist, gibt die Polizei folgende Hinweise:

1. Besondere Rücksicht: Fahrzeugführer sind verpflichtet, sich gegenüber Kindern insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft, so zu verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.

2. Bushaltestellen und Schulen sind besondere Gefahrenbereiche: Also runter vom Gas und bremsbereit sein.

3. Kinder können Geschwindigkeiten und Entfernungen schlechter einschätzen als Erwachsene, sind durch ihre geringere Körpergröße eher durch parkende Autos verdeckt, weshalb sie selbst schlechter gesehen werden und auch selbst weniger Übersicht im Straßenverkehr haben. Mit unbedachtem Verhalten im Straßenverkehr ist daher stets zu rechnen.

Die Polizei wird weitere Kontrollen vor Schulen durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell