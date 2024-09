Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Warnhinweis wegen Betrugsmasche -

Bad Segeberg (ots)

Bei der Kriminalpolizeistelle Bad Segeberg ist eine Betrugsmasche mit veränderter Tatbegehungsweise aufgefallen.

Es ist schon länger bekannt, dass Mitbürger aus dem Ausland kontaktiert werden, da sie angeblich als Erben mehrerer Millionen US-Dollar ermittelt wurden. Die Angeschriebenen sollen dann persönliche Daten preisgeben und einer Aufteilung des angeblichen Erbes zustimmen. Bei einer Kontaktaufnahme könnten dann zum Beispiel Forderungen von Steuern vor der Überlassung des Erbteils folgen. So ungefähr verliefen bisher die Tatbegehungsweisen. Neu an der hier vorliegenden Masche ist jedoch, dass die Kontaktaufnahmen bisher per E-Mail erfolgten. Nun aber erfolgt eine Kontaktaufnahme per Briefsendung, die konkret an die möglichen Betrugsopfer adressiert sind.

Die Polizei rät dringend davon ab, auf diese Art Schreiben zu antworten. Im Zweifel sollte man sich mit Angehörigen besprechen oder Kontakt zur Polizei aufnehmen.

