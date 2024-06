Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfälle auf der A7, AS-Hünfeld/Schlitz, nach einsetzendem Starkregen

Hünfeld (ots)

Gleich zwei Alleinunfälle ereigneten sich am Freitag, den 21.06.2024, gegen 9:45 Uhr, unmittelbar nach dem einsetzenden Starkregen auf der A7, nahe der Anschlussstellen Hünfeld/Schlitz.

Zunächst befuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfahlen mit seinem PKW die A7, von Fulda kommend in Fahrrichtung Kassel, kurz vor der AS Hünfeld/Schlitz. Auf Grund einsetzenden Starkregens verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er linksseitig in die Betonleitwand, wurde von dieser abgewiesen, geriet ins Schleudern und kollidierte anschließend mit der Leitplanke rechtsseitig. Hierbei entstand Sachschaden sowohl am Fahrzeug als auch an den Verkehrseinrichtungen in einer Gesamthöhe von ca. 50.000 Euro. Glücklicherweise blieb der Fahrer hier unverletzt.

Nicht ganz so viel Glück hatte eine fast zur gleichen Zeit verunfallte 31-jährige Fahrerin aus Baden-Württemberg. Diese befuhr ebenfalls die A7, diesmal aber von Kassel kommend in Fahrtrichtung Fulda. Kurz vor der AS Hünfeld/Schlitz verlor diese ebenfalls auf Grund des einsetzenden Starkregens die Kontrolle über ihr PKW, fuhr gegen die linksseitige Betonleitwand, kam danach ins Schleudern und überschlug sich im Anschluss mehrfach. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Durch einen Rettungswagen wurde diese zur Abklärung der Unfallfolgen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Zur Bergung des PKW's und zur Unfallaufnahme musste die in dem Bereich dreispurige A7 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Gefertigt:

(Polizeiautobahnstation Petersberg, PHK Auth)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell