POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (20.06.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 8:30 Uhr mit seinem Taxi die Nikolausstraße aus Richtung Lindenstraße kommend in Fahrtrichtung "Am Bahnhof". Im Kreuzungsbereich Heinrichstraße / Nikolausstraße kam es an einer Ampel zu einem Zusammenstoß mit einem 43-jährigen Hyundai-Fahrer, welcher die Heinrichstraße aus Richtung Künzeller Straße kommend in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Der 62-jährige Mercedes-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Bebra. Zur Unfallzeit am Donnerstag (20.06.), gegen 9.50 Uhr, hielt ein Fiat-Ducato-Fahrer aus Ungarn und ein BMW-Fahrer aus Nürnberg vor einer Linkskurve in der Tromagstraße an, um einen entgegenkommenden Lkw die Durchfahrt im dort befindlichen Kurvenbereich zu ermöglichen. Hierzu fuhr der Fiat-Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen rückwärts, wobei er mit dem hinter ihm stehenden BMW zusammenstieß. Es entstand Schaden von circa 3.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Dienstag (18.06.), gegen 19 Uhr, parkte eine 62-jährige Pkw-Fahrerin ihren Mercedes C 300 E auf dem Parkplatz eines Altenheims im Bilsteinweg. Als sie gegen 16 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der Fahrertür einen zwei Zentimeter langen Kratzer fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dieser von einem unbekannten Fußgänger verursacht. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer 06641-9710.

Gegen Schutzplanke gestoßen

Herbstein. Am Dienstag (18.06.), gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger die Bundesstraße von Herbstein kommend in Richtung Lauterbach. Unmittelbar nach dem "Rixfelder Kreuz" platzte nach derzeitigen Erkenntnissen an der Zugmaschine ein vorderer Reifen. Der Lkw-Fahrer verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die dort befindliche Schutzplanke. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.600 Euro.

Polizeistation Lauterbach

