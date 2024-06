Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei Osthessen sensibilisiert zum Thema "Ansprechen von Kindern"

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Aktuell kursieren vermehrt Meldungen in Messenger-Gruppen sowie in den sozialen Medien, wonach Kinder im Bereich von Bad Hersfeld von unbekannten Männern angesprochen worden sein sollen. Diese sollen sich dabei als angebliche Mitarbeiter des Jugendamts ausgeben haben. Ein entsprechender Sachverhalt wurde der Polizei in Bad Hersfeld bisher jedoch noch nicht gemeldet.

Die Polizei Osthessen versteht die Sorgen der Eltern und nimmt solche Hinweise sehr ernst. Ermittlerinnen und Ermittler prüfen diese akribisch und gehen ihnen umgehend und mit großer Sorgfalt nach.

Bitte wenden Sie sich bei Verdachtslagen umgehend an die jeweils örtlich zuständige Polizeidienststelle oder wählen Sie in dringenden Notfällen den Notruf und verbreiten Sie nicht eigenständig Fotos von fremden Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen. Dies kann verheerende Folgen für unbeteiligte Personen nach sich ziehen.

Ihre Polizei sensibilisiert:

Seitens der osthessischen Polizei ergibt sich derzeit die Einschätzung, dass mitunter aufgrund der vielfachen Nutzung der sozialen Netzwerke im Zusammenhang mit dem Ansprechen von Kindern, es sowohl unter den Eltern, als auch an den Schulen und Kindergärten eine Unruhe gibt, die sich täglich potenziert. Etliche Eltern verbreiten in der Folge in großer Sorge entsprechende Meldungen.

Es ist vollkommen richtig, dass Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern immer wieder über die wichtigsten Verhaltensregeln - auch auf dem Schul- und Nachhauseweg - sprechen. Doch ihre Polizei Osthessen möchte zu bedenken geben, dass durch die vielen Gespräche mit den Kindern in Schulen, mit den Eltern, aber auch untereinander, die Kinder höchst sensibilisiert sind und folglich teilweise auch gewisse Alltagssituationen als gefährlich erleben.

Eltern, die sich darüber hinaus allgemein zum Thema "Ansprechen von Kindern" informieren möchten, können sich gerne mit ihren Fragen an die Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Osthessen unter der E-Mail-Adresse praevention.ppoh@polizei.hessen.de wenden.

