Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand einer Wohnunterkunft in Wüstensachsen

Fulda (ots)

Wüstensachsen. Am Freitagmittag (21.06.), gegen 11.15 Uhr, kam es zum Brand in einer Wohnunterkunft in der Tanner Straße.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte es in einem Zimmer, weshalb die Bewohner aus dem Gebäude ins Freie geleitet wurden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste zudem die Tanner Straße zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor er sich auf weitere Gebäudeteile ausbreiten konnte.

Durch den Brand wurden nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Personen aufgrund eingeatmeter Rauchgase leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht zu beziffern. Ein Teil des Gebäudes ist aktuell unbewohnbar.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fulda.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell