Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 33-Jähriger schwer verletzt - Unfall auf der A7

Kirchheim (ots)

Am Donnerstagvormittag (20.06.), gegen 9.55 Uhr, kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Süden, kurz vor dem Kirchheimer Dreieck, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Der 33-jährige Fahrer eines Subaru aus dem Neckar-Odenwald-Kreis verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto, stieß nach links in die Fahrbahntrennung und wurde zunächst auf die Fahrstreifen zurückgeschleudert. Aufgrund der Dynamik stieß er nach derzeitigen Erkenntnissen erneut nach links in die Fahrbahntrennung, um von dort über alle drei Fahrstreifen nach rechts in den Grünstreifen geschleudert zu werden. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die A7 in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Gegen 11.30 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

