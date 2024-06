Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Alheim-Heinebach. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Mittwoch (19.06.), gegen 9.50 Uhr die "Kirchstraße" aus Richtung "Borngasse" kommend in Richtung der Straße "Im Graben". Aus noch unklarer Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dortigen Stromverteilerkasten. Es entstand Schaden von circa 3.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Mittwoch (19.06.), gegen 7.15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Honda-Fahrer aus Bebra die Straße "Untertor" aus Richtung "Brücke der Städtpartnerschaften" in Fahrtrichtung "Breitenstraße". Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Darmstadt fuhr mit seinem Seat in gleicher Richtung. Als ein vorausfahrendes Fahrzeug den linksseitig gelegenen Parkplatz "Altes Amtsgericht" befahren wollte, musste der dahinter befindliche Pkw-Fahrer aus Darmstadt abbremsen. Der nachfolgende Honda-Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Darmstädter Pkw auf. Eine Mitfahrerin im Darmstädter Pkw aus Niddatal und der 23-Jährige aus Bebra wurden leichtverletzt. Es entstand Schaden von rund 2.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg

