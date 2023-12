POL-MG: Unbekannter bricht in Kiosk ein

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag und Montag, 18. Dezember, in ein Einfamilienhaus an der Kölner Straße eingebrochen. Sie entwendeten Schmuck. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 16 Uhr, dem Haus. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf an der Straßenseite auf und gelangten so in die Innenräume. Dort durchwühlten die Unbekannten ...

