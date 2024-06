Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Ein bislang Unbekannter entwendeten am Donnerstag (20.06.) die Geldbörse eines Postzusteller aus dessen Fahrzeug. Nach aktuellem Kenntnisstand verwickelte der etwa 27 bis 32 Jahre alte Mann den Fahrer zunächst in ein Gespräch über dessen Arbeitsstelle. Als dieser sich kurz von seinem Zustellfahrzeug entfernte, entnahm der Täter vermutlich unbemerkt den Geldbeutel samt Inhalt aus dem Fahrzeuginnenraum. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

