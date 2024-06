Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am Mittwoch, den 19.06.2024 um 12:20 Uhr befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw die untere Knottengasse stadteinwärts. Ein 8-jähriger Junge aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem Fahrrad die obere Knottengasse und folgte dem Straßenverlauf auf die untere Knottengasse. Die Pkw-Fahrerin übersah das vorfahrtsberechtigte Kind und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde dabei leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Abklärung ins Klinikum Bad Hersfeld. Es entstand ein Sachschaden am Pkw und am Fahrrad in Höhe von 230,00 Euro.

Niederaula - Am Donnerstag, den 20.06.2024 um 07:30 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrer eines Sattelzuges rückwärts die Jahnstraße aus der Straße "Am Mittelweg" kommend, um zu wenden. Dabei übersah der Fahrer den Vorgarten eines Anwohners und stieß mit dem Sattelauflieger gegen die Hecke und ein dahinter befindliches Hochbeet. An den Kunststoffelementen des Hochbeets entstand ein Sachschaden in Höhe von 350,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

