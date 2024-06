Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelecs gestohlen - Amtliches Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Pedelecs gestohlen

Hünfeld. In der Straße "Im Igelstück" hebelten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (20.06.) die Tür eines Schuppens auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses sowie eine Garage auf einem weiteren Grundstück auf und stahlen insgesamt vier Pedelecs im Gesamtwert von rund 27.000 Euro. Dabei handelt es sich um zwei orangefarbene Pedelecs des Herstellers Trek und ein graues E-MTB des Herstellers Canyon sowie ein E-MTB der Marke Specialized. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Amtliches Kennzeichen gestohlen

Fulda. Im Pappelweg stahlen Unbekannte am Donnerstag (20.06.), zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr, das amtlichen Kennzeichen FD-X 456 von einem schwarzen Leichtkraftrad des Herstellers Aprilia. Das Zweirad stand auf dem Parkplatz einer Schule. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell