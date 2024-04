Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Einfamilienhaus- Zeugensuche

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 20.00 Uhr begaben sich Unbekannte zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Vetterberg" und drangen gewaltsam in dieses ein. Anschließend wurde das Gebäudeinnere durchsucht und Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Tätergruppierung handelte ist noch unklar. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0086543/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

