Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Ein oder mehrere bislang Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen dem 29. März und gestern, 16.30 Uhr auf das Gelände eines Getränkefachgroßhandels in der Straße "Über dem Flinzhöck". Dort zerstörten der oder die Täter eine Fensterscheibe um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Anschließend wurden mehrere farbige Schriftzüge an die Innenwände angebracht sowie eine Lichtröhre beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, der entstandene Schaden beläuft sich jedoch auf circa 2.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0086445/2024) entgegen. (jd)

