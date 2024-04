LPI-GTH: Kollision

Eisenach (ots) - Die Polizei kontrollierte in der zurückliegenden Nacht einen 45-jährigen Fahrer eines Dacia in der Adelheidstraße. Da der Fahrzeugführer offenbar unter Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Entsprechende Verfahren gegen den 45-Jährigen wurden eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

