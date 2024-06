POL Schwaben Nord: Diebstahl eines Bolzenschneiders

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Mittwoch (12.06.2024) gegen 18.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Versicherungskennzeichen eines E-Rollers am Rosenaustadion. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben ...

