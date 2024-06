POL Schwaben Nord: Diebstahl eines Versicherungskennzeichens

Augsburg (ots) - Göggingen - Im Zeitraum Mittwoch (05.06.2024), 21.00 Uhr bis Mittwoch (12.06.2024), 13.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwei Autos in der Waldstraße. Der unbekannte Täter zerstach alle acht Reifen an den beiden Autos eines 55-jährigen Mannes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die ...

