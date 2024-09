Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Einbrecher wird durch Bewohner gestört und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Kaltenkirchen (ots)

Am vergangenen Samstag (14.09.2024) ist es gegen 20.35 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Flottmoorring gekommen. Der Täter traf auf die Bewohner und flüchtete sofort in unbekannte Richtung.

Vermutlich dachte der Täter, dass niemand im Haus ist und verschaffte sich gewaltsam Zutritt. Bei der Suche nach möglichem Stehlgut machte der Täter Geräusche, die die Bewohner aufschreckten. Als der Täter eine Tür öffnete und dann die Bewohner sah flüchtete er umgehend in unbekannte Richtung. Dies alles ging so schnell, dass eine Beschreibung des Täters nicht möglich war.

Die sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Diensthund eingesetzt wurde, führte nicht zum Erfolg.

Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Feststellungen in Tatort- und Tatzeitnähe gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell