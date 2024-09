Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Großenaspe - Drei Einbruchstaten in unmittelbarer Nachbarschaft - Polizei sucht Zeugen

Großenaspe (ots)

Am vergangenen Samstag (14.09.2024) ist es zwischen 13.30 Uhr und 17.00 Uhr zu gleich drei Taten im Höpenredder gekommen. Ob der oder die Täter Stehlgut erlangten, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Eine Tat ereignete sich zwischen 13.30 Uhr und 17.00 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte und durchsuchten Schränke und Schubladen der Räumlichkeiten. Über mögliches Stehlgut können hier noch keine verbindlichen Angaben gemacht werden.

Eine weitere Tat ereignete sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Hier drangen ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen 14.30 Uhr und 15.10 Uhr in beide Wohnungen eines Zweifamilienhauses ein. Auch in diesem Fall wurden zahlreiche Schränke und Schubladen der Räumlichkeiten durchsucht. Über mögliches Stehlgut kann auch hier zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden.

Im Rahmen einer Nachbarschaftsbefragung konnte den Ermittlern eine Videoaufnahme zur Verfügung gestellt werden. Derzeit werten die Ermittler aus, ob auf den Aufnahmen etwas zu erkennen ist, was mit den aufgeführten Taten in Verbindung gebracht werden kann.

Die Ermittlungen zu allen drei Fällen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Hinweise durch mögliche Zeugen, die in Tatortnähe im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, könnten unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

