Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann randaliert in einem Friseursalon und bedroht anschließend Passanten

Heidelberg (ots)

Gegen 15:50 Uhr kam es am Montagnachmittag in der Brückenstraße in einem Friseursalon zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 43-jährigen Mann und der Belegschaft. Der Konflikt verlagerte sich nach Außen auf die belebte Brückenstraße. Hier schlug der Tatverdächtige einem 27-jährigem Passanten er mit einer mitgeführten Schreckschusswaffe, die zum Glück ungeladen war, auf dessen Stirn. Durch den Schlag wurde dieser leicht verletzt. Sie sehr schnell eintreffenden Kräfte vom Polizeirevier Heidelberg-Nord überwältigten den Tatverdächtigen noch am Tatort. Aufgrund einiger Verhaltensauffälligkeiten wurde er in einer Klinik für Allgemeine Psychiatrie vorgestellt, wo er zunächst verblieb.

Aufgrund des Polizeieinsatzes kam es im Bereich der Brückenstraße zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen auch im öffentlichen Nahverkehr.

Die Umstände und Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord.

