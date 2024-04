Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 17-Jähriger versucht sich Kontrolle zu entziehen und fährt gegen Ampelmast - Polizei sucht nach Geschädigten

Mannheim (ots)

Montagabend gegen 23:05 Uhr wollte eine Streife des Polizeirevier Ladenburg auf der Kloppenheimer Brücke in Fahrtrichtung Mannheim-Seckenheim einen 17-jährigen Fahrer eines VWs kontrollieren. Bereits während der Hinterherfahrt stellten die Beamten fest, dass der junge Mann mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Den folgenden Anhaltezeichen der Beamten leistete er keine Folge und versuchte sich stattdessen mit anhaltend überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Die Fahrt erstreckte sich von der Kloppenheimer Brücke, zur Kloppenheimer Straße, Freiburger Straße, Seckenheimer Hauptstraße bis hin zum Kreuzungsbereich zur Seckenheimer Landstraße. Dort missachtete der VW-Fahrer eine rote Ampel und verlor im darauffolgenden Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Eine Kollision mit einem Ampelmast beendete letztendlich die Fahrt des 17-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß stieg der 17-Jährige eigenständig aus dem verunfallten VW aus und lies sich widerstandslos festnehmen. Hierbei offenbarte er gegenüber den Beamten, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sei. Eine Überprüfung ergab, dass der 17-Jährige zwar im Besitz der Fahrerlaubnisklasse B ist, jedoch nur in Begleitung einer hierfür berechtigten Person fahren darf. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Da der 17-Jährige über Schmerzen klagte, wurde er durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Nun sucht das Polizeirevier Ladenburg nach Personen bzw. Verkehrsteilnehmern, die durch die waghalsige Fahrt des 17-jährigen VW-Fahrers gefährdet wurden und bittet diese, sich unter der Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell