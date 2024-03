Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kratzer an der Beifahrerseite

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand haben unbekannte Täter am Montag, 25. März, im St.-Quentin-Ring die Beifahrerseite eines geparkten BMW zerkratzt. Wie die 41-jährige Halterin der Polizei meldete, hatte sie ihr Auto zwischen 11:30 Uhr und 22:10 Uhr in Höhe der Nummer 35 geparkt. In dieser Zeit wurde der Lack des Wagens mutwillig beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell